[아시아경제 최대열 기자] 쿠팡은 경남 김해와 경기 고양에 있는 물류센터에서 코로나19 확진자가 발생해 두 센터를 폐쇄조치했다고 8일 밝혔다.

김해1물류센터에서는 이날 근무자 2명이 확진 판정을 받았다. 이곳은 신선식품을 취급하는 것으로 전해졌다. 확진된 이는 각각 6일 오후부터 7일 새벽까지, 전날 오전 8시부터 오후 5시까지 일했다.

고양1물류센터도 이날 근무자 2명이 확진 판정을 받아 오후 폐쇄됐다. 이곳은 신선식품을 제외한 일반 상품을 다룬다. 회사는 방역당국과 협의해 물류센터 운영 재개 여부를 결정키로 했다.

