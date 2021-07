[아시아경제 강나훔 기자] 카카오게임즈가 글로벌 레저·스포츠 커뮤니케이션 전문 기업 '세나테크놀로지'를 인수한다.

카카오게임즈는 세나테크놀로지의 지분 54.5%인 267만6750주를 약 952억원에 취득한다고 8일 공시했다.

1998년 설립된 세나테크놀로지는 자전거·모터사이클·스키 등 무선 통신 기기 및 스마트 헬멧을 만드는 업체다. 전 세계 모터사이클 무선 통신 기기 시장 점유율 60%를 차지하고 있으며, 지난해 1111억원의 매출을 기록했다.

카카오게임즈는 세나테크놀로지의 기술력을 카카오 VX의 스포츠, 헬스케어 서비스와 연계해 사업을 확장시킬 계획이다.

남궁훈 카카오게임즈 대표는 "세나테크놀로지와 함께 스포츠 커뮤니케이션 플랫폼 영역을 개척할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr