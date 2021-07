[아시아경제 최대열 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 97,900 전일대비 1,000 등락률 +1.03% 거래량 457,405 전일가 96,900 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 [초동시각] 펀드 불완전판매 100% 원금 보상, 그 후..한국투자증권, 가나아트와 VVIP마케팅[클릭 e 종목]"한국금융지주, 카뱅 상장 관련 이익 최대 5699억원" close 는 미국에 있는 한국투자증권 현지법인의 운영자금 2853억원을 마련하기 위해 주주배정 유상증자를 결정했다고 8일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr