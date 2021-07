광주은행 ‘家 마니 情 많이’ 이벤트 당첨자 경품 증정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주은행(은행장 송종욱)이 KJ카드 개인고객을 대상으로 펼친 ‘家 마니 情 많이’ 이벤트 당첨자에게 경품을 증정했다.

8일 광주은행에 따르면 KJ카드로 전 가맹점에서 30만원 이상 이용한 고객 중 16명의 당첨자를 선발하여 1등 1명에게 의류관리기, 2등 5명에게 공기청정기, 3등 10명에게 에어프라이어기를 증정했다.

‘家 마니 情 많이’ 이벤트는 코로나19 장기화로 힘든 시간을 보내고 있는 고객들에게 함께 정을 나누는 5월 가정의 달이 되길 바라며 KJ카드 이용 고객 중 추첨을 통해 가전제품과 아이스크림 모바일쿠폰, 광주-기아챔피언스필드 스카이박스 일일 이용권 등을 증정하는 형식으로 진행됐다.

이외에 전 가맹점에서 10만원 이상 이용한 고객 중 1명을 추첨해 광주-기아챔피언스필드 스카이박스 일일이용권을 제공했다. 5월 공휴일 중 백화점, 대형할인점, 주유소, 음식점에서 합산 30만원 이상 이용한 고객 중 총 100명을 추첨해 아이스크림 모바일쿠폰 2만원권을 제공했다.

송종욱 광주은행장은 “고객님과 지역민의 다양한 요구를 충족하고 라이프스타일에 공감할 수 있는 이벤트 진행과 신상품 출시에 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 KJ카드에 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 말했다.

한편, 광주은행 KJ카드는 내달 15일까지 ‘이열 치~YOLO 이벤트’를 실시한다. 개인신용카드와 개인체크카드 이용고객을 대상으로 이용금액에 따라 추첨을 통해 GS칼텍스와 롯데마트에서 이용할 수 있는 모바일쿠폰 5000원부터 최대 2만원권, 광주-기아챔피언스필드 스카이박스 일일이용권을 제공한다.

또한 나주 중흥 워터락과 화순 금호 아쿠아나, 여수 디오션 워터파크에서 개인신용카드나 개인체크카드로 결제 시 최고 35%까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr