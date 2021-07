[아시아경제 이민우 기자] 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 26,400 전일대비 2,200 등락률 -7.69% 거래량 757,798 전일가 28,600 2021.07.08 14:55 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정큐브엔터, 5대 1 주식병합 결정[특징주] 큐브엔터, 최대주주 지분 매입+실적 기대감에 ‘강세’ close 테인먼트는 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 8일 공시했다. 이에 따라 보통주 690만920주가 발행된다. 신주 배정 기준일은 오는 23일이며 다음달 12일 상장된다.

