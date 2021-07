레노버, 세계 최초 16:10 화면비 OLED 노트북 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] 한국레노버는 8일 세계 최초로 16 대 10 화면비율을 접목시킨 OLED 노트북 ‘요가 슬림 7 프로 올레드(Yoga Slim 7 Pro OLED)’를 출시했다고 밝혔다. 콘텐츠 크리에이터 등 고성능 퍼포먼스를 원하는 소비자들을 위한 노트북이다.

요가 슬림 7 프로 올레드는 최대 2.8K(2880x1800) 해상도의 삼성 E4 OLED 디스플레이로 설계됐다. OLED 디스플레이는 기존 LCD 대비 약 1000 배 높은 100만 대 1의 명암비를 제공해 어두운 장면에서도 물체를 선명하게 시청할 수 있다고 회사측은 강조했다. 백라이트 없이도 500만 개 이상의 화소가 스스로 빛을 내며, 디지털 영화협회(DCI)의 표준색 영역 DCI-P3 100%를 충족한다. 주사율은 90㎐다. VESA 트루블랙 디스플레이, 돌비 비전 등 인증도 받았다. 최신 AMD 라이젠 9 5000시리즈 H 프로세서, 엔비디아 지포스 MX450 또는 AMD 라데온 그래픽이 탑재됐다.

세계 최초로 16대 10 비율을 채택한 요가 슬림 7 프로 올레드는 배젤의 너비가 단 2.6mm에 불과하고, 디스플레이 경계와 화면 비교 시 활성 화면 비율은 91%에 달한다. 웹 서핑, 문서 작업 시 보다 많은 콘텐츠를 한 화면에서 확인할 수 있다는 설명이다. 반면 무게는 최소 1.39kg이며 배터리 지속시간은 최대 11시간으로 휴대가 용이하다. 색상은 라이트 실버와 슬레이트 그레이 2가지로 출시된다.

다양한 스마트 인공지능(AI) 기술도 탑재됐다. IR 카메라를 활용한 얼굴인식 로그인 기능, 사용자가 화면에서부터 멀어지면 자동으로 영상을 정지하고 화면을 희미하게 만드는 ‘제로 터치 락’ 등이 가능하다. 제품 덮개를 열면 자동으로 시스템이 부팅되는 ‘플립 투 부스트’ 기능도 지원한다. 사용자의 시선을 인식해 고개를 돌릴 경우 화면 속 콘텐츠를 보호하는 미라메트릭스(Mirametrix) 등 AI 기반 기술도 적용됐다.

김윤호 한국레노버 대표는 “최근 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 수요가 높아짐에 따라, 프리미엄 OLED 패널로 디스플레이를 업그레이드해 더욱 몰입감 있는 콘텐츠 경험을 가능하게 했다”며 “뛰어난 디스플레이와 함께 강력한 퍼포먼스 및 스마트 AI 기능을 겸비한 프리미엄 브랜드 요가 신제품을 통해 더욱 만족도 높은 작업 환경을 고객에게 제공할 것”이라고 전했다.

한국레노버는 요가 슬림 7 프로 올레드 출시를 기념해 7월 9일부터 한 달간 11번가, 지마켓, 네이버, 쿠팡, 롯데온 등에서 해당 제품을 구매하는 모든 고객에게 정품 레노버 요가 마우스를 증정한다. 이벤트에 대한 자세한 정보는 각 온라인 마켓에서, 제품 정보는 레노버 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr