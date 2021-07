[아시아경제 임혜선 기자] 국내 홈패션 라라아비스는 프레쉬파인드가 오는18일까지 브랜드 공식 홈페이지를 통해 모달, 린넨, 인견 소재를 활용한 침구류 제품을 다양한 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

프레쉬파인드는 인기 소재 린넨과 인견 제품에 모달패치로 디자인을 적용해 올해 매출이 전년동기대비 140% 증가했다.

전 구매고객 대상으로 침구 전문 세탁서비스 '클린스테이' 이용권(12만원 상당)을 증정한다. 홈페이지 구매후기, 인스타그램, 블로그, 페이스북 등 포토후기 인증을 인스타그램 공식 계정에 남기면, 추첨을 통해 여름 홑이불(정상제품)을 증정하는 이벤트도 진행한다.

