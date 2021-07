경기도민 85.5% "그린스마트미래학교 필요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 도민들은 '경기도형 그린스마트미래학교' 필요성에 대해 공감하는 것으로 나타났다.

그린스마트미래학교는 2025년까지 40년 이상 노후 건물 보유 학교를 디지털ㆍ친환경 기반의 첨단학교로 바꿔 다양한 미래형 교육과정을 실현할 수 있는 학교다.

경기도교육청은 그린스마트미래학교 사업 인식과 기대를 파악하기 위해 진행한 여론조사에서 경기도민 85.5%가 '경기형 그린스마트미래학교가 필요하다'고 답했다고 8일 밝혔다.

경기교육청은 혁신학교, 미래형 통합 운영학교, 시설 복합화 등 경기 교육정책과 도내 지역ㆍ학교 특성을 반영한 경기형 그린스마트미래학교 사업을 추진하고 있다.

조사에서 도민들은 '현재 학교 공간에서 학생들에게 부족한 공간'으로 학생 맞춤형 교수ㆍ학습 공간(26.1%)을 1순위로 꼽았다.

이어 ▲공동체 활동ㆍ학생 자치 공간(20.4%) ▲자연 친화 생태 공간(19.8%) ▲학생 소통ㆍ휴식 공간(16.5%) ▲스마트 환경의 첨단 정보화 공간(13.6%)이 뒤를 이었다.

경기도형 그린스마트미래학교 우선 추진 사업과 관련해서는 ▲종합적인 학교환경 개선 추진(39.1%) ▲다양한 활동 공간 마련(38.4%) ▲스마트 환경 구축(33.3%) ▲실내외 광장형 공간 조성(32.2%) ▲학교 숲 조성(29.4%) 등을 지목했다.

또 '그린스마트미래학교 사업이 학교 변화에 미칠 영향'으로는 ▲미래교육을 위한 스마트 학습 환경 구축(35.5%) ▲학생 활동 중심 공간의 재구조화(26.6%) ▲생태 숲 조성 등 쾌적한 그린 학교 조성(21.4%) ▲지역과 함께 이용하는 학교 시설 복합화(13.1%) 등을 꼽았다.

이헌주 경기교육청 그린스마트미래학교 추진단장은 "노후 건물, 학교 환경을 개선하는데 그치지 않고 학생들이 미래 사회를 살아갈 삶의 역량을 키우고, 다양한 꿈과 도전을 실현할 수 있는 경기형 미래 학교 공간을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

이번 여론조사는 경기교육청이 여론조사업체 KSOI(한국사회여론연구소)에 의뢰해 지난 6월17일부터 20일까지 4일 간 만 19세 이상 도내 거주 성인 남녀 1200명을 대상으로 유ㆍ무선 전화면접 조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.8%포인트, 응답률은 9.5%다.

