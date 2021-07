KB캐피탈, 원화 'ESG 채권' 3000억원 발행

친환경차량, 금융 취약계층 지원 목적

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 친환경 차량과 금융 취약계층 금융지원 목적의 ESG(환경·사회·지배구조)채권 3000억원을 발행했다고 8일 밝혔다.

조달한 자금은 온실 및 유해가스 감축을 위한 친환경 차량 금융서비스, 취약계층 금융 지원, 서민주택 공급 등에 활용할 계획이다.

발행 규모는 ▲2년 1개월 만기 채권 600억원 ▲2년 5개월 만기 채권 500억원 ▲2년 6개월 만기 채권 700억원 ▲2년 7개월 만기 채권 200억원 ▲3년 만기 채권 500억원 ▲4년 만기 채권 300억원 ▲5년 만기 채권 200억원으로 총 3000억원이다. 발행 금리는 2년 1개월물 연 1.634%, 2년 5개월물 연 1.734%, 2년 6개월물 연 1.759%, 2년 7개월물 연 1.770%, 3년물 연 1.840%, 4년물 연 1.915%, 5년물 연 2.098%다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "이번 ESG채권 발행을 통해 KB금융그룹의 핵심 경영 전략 중 하나인 ESG 기반 지속가능경영 선도와 친환경 금융 추진 등 ESG 경영이 한 층 더 가속화 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 형태로 사회적 가치를 창출할 수 있는 환경·사회적 책임 실천을 위해 최선의 노력을 다하겠다"라고 말했다.

