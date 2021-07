[세종=아시아경제 손선희 기자] 통계청이 빅데이터에 기반한 가계·기업·일자리·공중보건 등 4대 부문 속보성 지표 서비스를 개발해 연내 제공하겠다고 8일 밝혔다.

통계청은 이 같은 지표 서비스를 받아볼 수 있는 '나우캐스트(Nowcast) 포털'을 연내 개발할 예정이다. 신용카드 거래정보, 대출 정보, 모바일 통신 위치 정보 및 취업사이트 채용정보 등 실시간으로 발생되는 민간데이터를 통계적으로 검증해 지수화한다. 관련 데이터는 데이터 제공의사를 밝힌 민간 기관들과 업무협약(MOU)을 통해 확보할 예정이다.

류근관 통계청장은 "시의성 있는 경제·사회지표, 시각화 정보 및 연구보고서는 일반 국민이 경제·사회 상황을 신속히 이해하도록 지원하고, 한국의 데이터 기반 의사결정 문화 정착에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

