쏘나타 N 라인, '지.아이.조' 후속편에 깜짝 등장한다

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 쏘나타 N 라인이 오는 8월 국내 개봉 예정인 영화 '스네이크 아이즈: 지.아이.조(snake eyes: g.i. joe origins)'에 신스틸러로 등장해 화려한 볼거리를 선사하며 전 세계 관객들 앞에 나선다고 8일 밝혔다.

'스네이크 아이즈: 지. 아이. 조'는 전 세계적으로 큰 인기를 모으고 있는 '지.아이.조' 시리즈가 8년 만에 선보인 첫 번째 스핀오프다. 대표 캐릭터인 '스네이크 아이즈'와 라이벌 '스톰 쉐도우'의 운명적 대결의 시작에 초점을 맞춘 오리지널 액션 영화다.

쏘나타 N 라인은 영화 주요 장면에서 스포티한 감각을 극대화한 디자인과 강력한 퍼포먼스를 선보이는 신스틸러로서 매력을 발산했다고 회사 측은 강조했다.

더불어 현대차의 아반떼와 싼타페 또한 영화 속에서 주요 인물들이 직접 운전하는 차량으로 등장해 관객들의 시선을 사로잡았다.

현대차는 영화와 연계해 더욱 스포티하고 스타일리쉬한 디자인으로 새롭게 단장한 쏘나타 N 라인 스페셜 에디션 '더 블랙(The Black)'을 7월 중 고객에게 선보일 예정이다.

현대차 관계자는 "전 세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 지.아이.조 시리즈에 쏘나타 N 라인을 선보일 수 있어 매우 기쁘다"며 "앞으로도 현대자동차의 다양한 매력을 고객들에게 전달할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

