“골프공도 개성있게”…롯데마트, 포켓몬스터 골프공 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 유명 골프용품 브랜드인 ‘볼빅’과 글로벌 인기 콘텐츠인 ‘포켓몬스터’가 컬래버레이션한 골프종 2종을 선보인다고 8일 밝혔다.

포켓몬 골프공 시리즈는 볼빅 골프공 위에 인기 애니메이션 포켓몬스터의 주요 캐릭터가 입혀, 골프공 하나에도 개성을 표현할 수 있도록 골프를 취미로 즐기는 MZ세대를 주 고객층으로 설정한 상품이다.

이번에 선보이는 상품은 피카츄 골프공 6구와 포켓몬 골프공 12구 2종이다. 피카츄 골프공 6구에는 피카츄 이미지가 그려진 칼라볼 3구와 볼마커가 포함되어 있으며, 포켓몬 골프공 12구는 피카츄, 파이리, 이상해씨, 꼬부기 4개의 캐릭터 골프공이 각 3구씩 구성돼 있다.

롯데마트는 토이저러스 잠실점과 광교점, 수지점, 청량리점 4개점의 포켓몬스터 존에서 포켓몬 골프공 시리즈를 판매한다.

롯데마트 관계자는 “골프에 입문하는 젊은 세대가 늘어나는 추세를 반영해 인기 캐릭터를 활용해 개성 있는 골프공을 출시했다”며 “MZ세대의 라이프스타일을 반영한 다양한 트렌드 상품을 지속 개발할 것”이라고 말했다.

