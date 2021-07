SK네트웍스, 철강 트레이딩 사업 접는다

[아시아경제 김진호 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 6,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 599,726 전일가 6,000 2021.07.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “SK렌터카, 인식과 구조적 변화에 따른 성장”SK네트웍스, 세이브더칠드런과 'ICT 꿈나무사업' 업무 협약SK네트웍스, 새 사옥 삼일빌딩 입주 "일하는 방식 혁신" close 는 6일 이사회를 열어 철강 트레이딩 사업을 2022년 6월 말 종료한다고 공시했다. SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 6,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 599,726 전일가 6,000 2021.07.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “SK렌터카, 인식과 구조적 변화에 따른 성장”SK네트웍스, 세이브더칠드런과 'ICT 꿈나무사업' 업무 협약SK네트웍스, 새 사옥 삼일빌딩 입주 "일하는 방식 혁신" close 는 이런 결정 사항을 이날 모든 거래처에 통보했다.

SK네트웍스는 사업 환경 변화에 따른 지속적인 사업부진과 사업 특성상 낮은 성장 가능성을 정리 배경으로 설명했다.

SK네트웍스 측은 "단기적으로는 매출의 감소가 예상되나 중장기적으로 성장 사업 중심의 수익성 및 재무구조 개선이 예상된다"고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr