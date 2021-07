[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 통영시는 강석주 시장이 6일 확진 판정을 받은 통영 76번 확진자와 밀접접촉으로 17일까지 자가격리에 들어갔다고 밝혔다.

강 시장은 확진자 접촉 소식을 접한 6일 오전 9시께 통영시보건소를 방문해 코로나19 진단검사를 받고 검사 결과 음성판정을 받았으며, 방역 당국 조치에 따라 확진자와 접촉한 지난 3일을 기점으로 2주 뒤인 17일까지 자가 격리됐다.

접촉 경로는 지난 3일 시청직원 모친상 상가에 방문해 확진자와 접촉한 것으로 파악됐다.

시는 만일을 대비해 통영시장과 접촉한 직원들에 대해서도 진단검사를 하고 있으며 현재 검사 결과를 기다리고 있다.

강 시장은 현재 2차 접종 마친 상태이며 자가격리가 끝날 때까지 시정에 차질 없도록 비대면으로 업무 수행한다.

