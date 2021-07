귀한 몸 ‘새조개’, 충남서 육상 대량 양식 추진

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 새조개를 육상에서 대규모로 완전 양식하는 것을 추진한다.

충남도 수산자원연구소는 서산 대산에 시험포를 구축해 ‘새조개 대량 생산을 위한 축제식 양식 기술개발’을 추진한다고 6일 밝혔다.

새조개는 새의 부리 모양과 비슷하다는 데서 붙여진 이름이다. 쫄깃한 식감과 희소성으로 서해안 대표 별미로 각광받고 있기도 하다.

반면 새조개는 생산량 급감으로 해마다 가격이 급등해 돈을 주고도 구하지 못하는 실정이다.

통계청이 집계한 충남지역의 새조개 생산량은 2003년 1156t으로 정점을 찍은 후 2010년 7t, 2011년 1t으로 급감했고 2012년부터 8년간은 생산량이 전무하다시피 했다.

그나마 지난해는 새조개 25t이 생산돼 9년 만에 생산량 ‘0’을 벗어났다.

새조개 생산량 저조는 전국적으로도 비슷한 현상이다. 새조개 전국 생산량은 2010년 949t, 2012년 426t, 2014년 1910t, 2016년 293t, 2018년 194t, 2020년 439t 등의 증감을 반복해 전반적 감소세를 유지했다.

이로 인해 새조개는 1㎏당 소비자가가 2017년 5만원선에서 지난해 7만5000원 안팎, 올해 6만∼7만원으로 높아졌다.

도 수산자원연구소는 이러한 상황을 고려해 2016년 새조개 모패를 활용한 인공부화 기술개발에 착수, 당해 새조개 인공 산란기술을 확보했다.

또 이듬해 인공 성 성숙유도 기술을 개발하고 2019년에는 대량 인공 산란유도로 어린 새조개를 생산하는 데 성공했다.

올해 추진하는 축제식 양식 기술개발은 새조개 양식을 완성하기 위한 최종 단계다. 이를 위해 도 수산자원연구소는 서산 대산에 2㏊ 규모의 축제식 양식장을 확보하고 지난달 17일 1㎜ 크기의 치패 80만패를 구입해 입식했다.

입식한 새조개 치패는 인공적으로 주입하는 바닷물 속 식물성플랑크톤을 섭식하며 자라게 되며 도 수산자원연구소는 내년까지 이 양식장의 환경과 수온 변화, 새조개의 생육 변화 등을 살펴 최적의 양식 기술을 찾을 계획이다.

도 수산자원연구소 관계자는 “새조개 양식의 가장 큰 어려움인 대량 인공 종묘 생산 기술을 이미 확보한 만큼 이번 시험양식을 성공시켜 어업인이 새조개를 저비용으로 손쉽게 생산하고 소비자는 상대적으로 저렴한 가격에 새조개를 구입할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr