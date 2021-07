카페24, 글로벌 성공 사례 웨비나 개최…“데이터·현지화·상품력 중요”

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 6일 오후 2시 ‘글로벌 성공 사례 웨비나’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에서는 해외 진출을 통해 매출 확장에 성공한 쇼핑몰들의 생생한 경험담과 노하우가 공유됐다. 연사로는 구재모·구진모 아크메드라비 공동대표, 김윤경 그라운드플랜 대표, 김노아 츄 패션사업부 총괄부장 등이 참여했다.

스트리트 캐주얼 브랜드 아크메드라비는 창업 초기 발 빠르게 해외시장에 진출해 3년 만에 연매출 500억 원 규모로 성장했다. 여성 패션 브랜드 츄는 전체 매출 80%를 해외에서 올리고 있고, 화장품 브랜드 그라운드플랜은 국내외에서 100만 개 이상 판매고를 올린 메가 히트 아이템을 배출했다.

해외 진출 성공 키워드로 ▲데이터 ▲현지화 ▲상품력 등을 꼽았다. 특히 데이터를 활용한 마케팅 및 전략 수립이 중요하다는데 의견을 모았다. 구재모·구진모 아크메드라비 공동대표는 “자사몰 데이터는 활용가치가 높다”며 “데이터를 기반으로 신상품, 또는 장바구니에 담은 상품을 구매 유도하는 등 매출 증대를 꾀할 수 있는 방법이 무궁무진하다”고 강조했다. 김노아 츄 패션사업부 총괄부장은 “츄는 매일 자사몰 데이터를 통해 인기 있는 상품 유형, 컬러 등을 추출한다”며 “이를 상품 제작에 반영하거나 상품 진열을 달리해 매출을 극대화한다”고 설명했다.

기업들의 현지화 전략도 화두였다. 연사들은 해외시장 개척 시 판매전략과 고객관리(CS)를 현지화 방안을 상세히 설명했다. 김윤경 그라운드플랜 대표는 “미국에서는 상품 사용법의 세심한 안내, 러시아에서는 구매자의 추천, 태국은 고객 문의에 대한 빠른 답신 등이 구매를 일으키는 핵심 요소”라며 “국가마다 다른 고객의 구매 성향을 파악하여 실제 사업에 최적화시키는 게 중요하다”고 말했다.

상품력은 해외소비자들의 재구매율 상승과 신규 유입을 극대화하는 가장 근본 전략이라고 입을 모았다. 아크메드라비는 공정 및 검수 과정을 강화하면서 상품 퀄리티를 높이자 재구매율이 70%까지 상승했다고 밝혔다.

이재석 카페24 대표는 “온라인을 통해 전 세계 소비자들을 내 쇼핑몰의 잠재 고객으로 맞이할 수 있는 시대가 열렸다”며 “더욱 많은 온라인 사업자들이 해외시장을 개척할 수 있도록 지속적으로 성공사례를 공유하는 한편 다양한 서비스 개발 및 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

