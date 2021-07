"전두환, 정치적 야심 없다고 발언"…美 비밀문서 21건 추가 공개

[아시아경제 이지은 기자] 전두환 전 대통령이 12·12 사태 사흘 후 미 대사를 만나 "군사쿠데타가 아니다"라고 항변하며 정치적 야심이 없음을 피력한 사실이 미국의 비밀 외교문서 공개로 드러났다.

외교부가 6일 미국 정부로부터 받아 공개한 '5.18 민주화운동 관련 미국 측의 비밀문서' 21건에는 이같은 내용이 포함됐다.

12·12 사태 사흘 후인 1979년 12월 15일 윌리엄 글라이스틴 당시 주한 미국대사와 전 대통령의 면담을 담은 문서에 따르면, 전 대통령은 "정치적 야심이 없으며 최규하 대통령의 정치발전 계획을 지지한다"는 요지의 발언을 한 것으로 나타났다.

또 문서에 따르면 전 대통령은 12·12 사태에 대해 글라이스틴 대사에게 "박정희 대통령 시해사건의 수사과정에서 정승화 육군 참모총장 조사 필요성이 요청돼 체포과정에서 벌어진 일로 군사쿠데타가 아니"라고 설명하기도 했다.

광주 진압작전 전날인 1980년 5월 26일 최광수 대통령 비서실장과 글라이스틴 대사의 면담을 담은 문서에서는 계엄사령부가 사전 통보 없이 진압작전을 수행했던 정황이 담겼다.

최 비서실장은 글라이스틴 대사에게 "계엄사령부는 광주 상황이 더 악화되기 전에 진압해야 한다고 결론지었다"며 사전 통보시 강력한 저항이 예상돼 사전 통보 없이 작전을 수행하기로 결정했다는 군부의 속내를 밝혔다.

미국이 계엄군 재진입 결정을 사전에 알고 있었다는 사실은 미국 국무부가 1989년 광주 특위에 보낸 답변서 등을 통해 이미 알려졌지만, 관련 미 정부 문서가 완전히 공개된 것은 처음이다.

이들 문서는 5·18 민주화운동 기록관 홈페이지에 공개될 예정이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr