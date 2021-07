CJ제일제당, 건강기능식품 전문 브랜드 ‘리턴업’ 신제품 4종 출시

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 건강기능식품 전문 브랜드 '리턴업'의 라인업을 확장한다고 6일 밝혔다.

CJ제일제당은 ‘리턴업 면역케어 프로폴리스+아연’, ‘리턴업 갱년기케어 회화나무 열매추출물+비타민D1000IU’, ‘리턴업 관절케어 MSM’, ‘리턴업 쾌변케어 차전자피’ 등 신제품 4종을 출시했다.

‘리턴업 면역케어 프로폴리스+아연’은 꿀벌이 벌집을 지키기 위해 만들어내는 항산화 물질인 프로폴리스와 정상적인 면역기능에 필요한 미네랄인 아연을 담은 제품이다. ‘리턴업 갱년기케어 회화나무 열매추출물+비타민D1000IU’은 갱년기 전후의 여성들을 위한 제품으로 골밀도 감소를 예방해야 하는 여성들에게 필수 영양소인 비타민D를 1000IU 고함량 담은 것이 특징이다.

‘리턴업 관절케어 MSM’은 관절의 연골, 연골조직 등을 구성하는 물질인 MSM(식이유황)을 2000㎎ 담은 제품이다. MSM은 인체적용시험결과 관절 통증 감소, 뻣뻣함 감소, 관절 움직임과 불편함 개선이 확인됐다. ‘리턴업 쾌변케어 차전자피’는 질경이과의 식물인 차전자 씨앗 껍질을 주성분으로 하는 식물성 식이섬유 제품이다.

신제품 출시를 기념하며 온라인 기획전도 펼친다. 이달 말까지 식품 전문몰 ‘CJ더마켓’과 네이버 스마트스토어 ‘CJ더건강마켓’에서 최대 45% 할인, 3만원 이상 구매 시 10% 추가 할인가에 구매할 수 있다.

CJ제일제당 관계자는 “신체 변화를 급격히 느끼는 40세부터 건강한 노년을 준비해야 하는 액티브시니어까지 각 연령대에 맞는 다양한 항노화 제품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

한편, ‘리턴업’은 CJ제일제당의 '스마트에이징(현명하게 나이듦)' 건기식 전문 브랜드다. 건강기능식품 시장이 성별 중심의 제품으로 구성돼 있는 것과 달리 연령별, 기능별로 제품군을 차별화 했다는 특징을 갖고 있다. 남성 전립선 건강을 위한 '리턴업 전립소', 눈 건강 기능성 제품군인 '리턴업 아이시안', 기초영양 제품군인 '리턴업 발효비타민' 5종 등을 갖추고 있다.

