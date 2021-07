[아시아경제 지연진 기자] 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,040 전일대비 635 등락률 +18.65% 거래량 25,853,332 전일가 3,405 2021.07.06 10:01 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 233억 규모 유상증자 결정인바이오젠, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 20.88% ↑인바이오젠, 하임바이오 경영권 확보…"대사항암제 성공적 개발 목표" close 이 6일 코로나19 변이 바이러스 예방물질 개발에 성공했다는 소식이 전해지면서 하루 가격제한선까지 치솟았다.

인바이오젠은 이날 유가증권시장에서 장 시작 20여분만에 전일대비 29.96% 상승한 4425원을 기록했다.

앞서 기초과학연구원 혈관연구단은 "비강 섬모세포가 계속 손상되면 폐 등 다른 장기에도 바이러스가 빠르게 전이될 수 있어 코안에 약물을 뿌려 점막 면역을 형성할 수 있는 백신이 앞으로 코로나19 예방과 치료에 새로운 전략이 될 수 있다”고 밝혔다.

인바이오젠은 하임바이오와 변종 코로나19까지 잡을 수 있는 예방제와 치료제를 모두 개발 중이다. 인바이오젠은 하임바이오에 50억원을 투자해해 공동 개발 중이며, 하임바이오는 코로나19 예방 스프레이 제품 제작에 착수한 것으로 알려졌다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr