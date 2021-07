"재난지역 가전 무상수리" LG전자-삼성전자-위니아, 행안부와 MOU 체결

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 삼성전자, 위니아딤채와 함께 태풍, 호우 등 자연재난으로 피해를 입은 지역의 가전제품 무상수리를 지원하기 위해 행정안전부와 협력한다고 6일 밝혔다.

세 회사와 행정안전부는 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 '자연재난 피해지역 가전제품 무상수리 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 맺었다. 협약식에는 행정안전부 김희겸 재난안전관리본부장, LG전자 홍보/대외협력센터장 전명우 부사장, 삼성전자 사회공헌단장 나기홍 부사장, 위니아전자 품질경영실장 박종문 전무 등이 참석했다.

이번 업무협약은 자연재난으로 인해 피해가 발생할 경우 고객들이 무상수리 혜택을 받을 수 있도록 체결된 것으로, 가전 3사는 재난지역 인근에 합동무상수리팀을 운영한다. 행안부는 피해상황을 파악해 이를 가전 3사에 공유하고 지방자치단체와 함께 합동무상수리팀을 운영하는 데 필요한 시설, 물품 등을 지원한다.

재난지역에서 가전제품이 침수되거나 파손되는 등의 피해를 입을 경우 점검, 수리는 무상으로 이뤄진다. 모터, 메인보드, 디스플레이 모듈 등 핵심부품 수리는 유상이지만 부품에 따라 수리비용의 최대 50%까지 지원된다. 합동무상수리팀의 운영 기간, 장소 등은 지자체와 가전 3사 서비스센터에서 안내한다.

LG전자는 이번 업무협약이 자연재난으로 피해를 입은 고객에게 실질적인 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

행정안전부 김희겸 재난안전관리본부장은 "이번 업무협약에 따른 가전제품 무상수리가 자연재난으로 삶의 터전을 잃은 분들에게 조금이라도 힘이 될 수 있길 바란다"고 말했다. LG전자 CS경영센터장 유규문 전무는 "자연재난으로 인한 어려운 상황을 이겨낼 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr