◆대우건설=최대주주 지분 매각 우선 협상 대상자로 중흥컨소시엄 선정

◆카카오=자회사 카카오엔터테인먼트, 북미 컨텐츠 기업 타파스 미디어의 3741억원 규모 지분 취득 및 북미 영문 소설 컨텐츠 기업 래디시 미디어의 4068억원 규모 지분 취득

◆신풍제약=식품의약품안전처에 피라맥스의 코로나19 치료제 임상 3상 시험 계획 승인 신청

◆한국전자홀딩스=자회사 케이이씨에 대해 113억원 규모 채무보증 결정

◆GS건설=철산 주공 재건축 조합에 대해 1567억원 규모 채무보증 결정

◆인스코비=200억원 규모 전환사채 발행 결정

