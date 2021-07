㈜엔공구, 2021 광주전남 중소기업중앙회장 표창

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역에 터를 두고 전국적으로 자리를 잡아가고 있는 자동차용품 온라인 쇼핑몰 ㈜엔공구(대표이사 최만수)가 중소기업중앙회장표창을 수상했다.

5일 광주광역시 등에 따르면 광주시와 중소벤처기업부, 중소기업중앙회가 주최하는 ‘2021 광주전남 중소기업인대회’에서 중소기업중앙회장표창을 받았다.

엔공구는 국내·외 300여개 브랜드와 1만여 가지의 디테일링 제품을 제조 및 유통하고 있다. OEM·ODM 자사 브랜드 제품을 출시하기도 했다.

생활용품, 유아용품, 아이디어 상품, 방역용품 등 다양한 제품군 제공을 통해 고객만족을 향상시키고자 노력하고 있다.

자사 쇼핑몰 및 물류대행 사업을 위해 1250평 규모의 물류창고를 보유하고 있으며 공유오피스 운영하면서 청년 스타트업 사업가의 시작을 지지하고 있다.

최만수 엔공구 대표이사는 “광주지역 일자리 발전에 일조할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

