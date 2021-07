이인영 "통일국민협약 역사 속에 살아 움직이도록 노력…여야 지지 이끌겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관은 5일 시민사회가 일관적인 대북정책 추진을 위해 국민적 합의를 모아 채택한 '통일국민협약'을 전달받고 "협약안이 남북관계의 역사 속에 살아 움직이도록 노력하겠다"고 말했다.

각계각층의 시민이 참여하는 초당파적 모임 '평화·통일비전 사회적 대화 전국시민회의'(이하 전국시민회의)와 시민참여단은 이날 오전 삼청동 남북회담본부를 방문해 이 장관에게 통일국민협약과 권고문을 전달했다.

이 장관은 전달식에서 "권고문을 무겁고 소중하게 받아들인다"며 "협약안 문구 하나하나가 단지 문서로서 그치는 것이 아니라

평화, 통일 정책 현장과 남북관계의 역사 속에 살아 움직이도록 해야 할 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

이 장관은 그간 남북관계 정책이 전문가 주도로 수립되어 국민 목소리가 정책 결정과정에서 소외됐다는 점을 지적하고 "통일국민협약은 진보, 중도, 보수, 종교계가 같은 목표를 향해 힘을 합쳐 함께 행동해 본, 값진 경험"이라고 평가했다.

