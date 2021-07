[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 란제리 화보 촬영 현장을 공개했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 한편의 영상과 화보 사진을 게재했다. 영상과 사진 속 제시는 누드톤의 란제리를 입고 흰색 셔츠나 화이트슈트를 매치한 후 포즈를 취하고 있다.

이를 본 팬들은 게시물이 올라온 지 11시간 만에 69만개의 좋아요를 누르며 화답했다.

한편 제시는 SBS 모비딕 웹 예능 '제시의 쇼!터뷰'의 진행을 맡고 있으며, tvN '식스센스 2'에서도 출연 중이다.

