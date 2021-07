[아시아경제 나주석 기자] 장기표 신문명정책연구원 대표가 5일 국민의힘 대통령선거 후보 경선에 도전장을 던졌다.

국민의힘 김해을 당협위원장을 맡은 장 대표는 이날 국회 소통관에서 ‘자아실현의 국민행복시대’를 약속하며 국민의힘 대선 후보 경선에 출마하겠다는 뜻을 밝혔다. 장 대표는 "꼭 이루고 싶은 간절한 꿈이 있다"면서 "‘모든 국민이 하고 싶은 일을 하면서 자아실현의 보람과 기쁨을 누리는 행복한 나라’를 만드는 꿈"이라고 소개했다.

그는 "의식주와 의료, 교육을 국가가 보장하는 사회보장제도를 확립하겠다"면서 "근로, 재교육, 자기계발, 봉사 등 공공활동의 기회를 충분히 제공하겠다"고 말했다. 주택문제와 관련해서는 지방근무 시 연봉을 20% 늘리고, 지방 기업에 법인세 50%를 감면하며, 기업이 지방으로 이전하면 공유지 20년 무상 임대 등의 대책을 약속했다.

