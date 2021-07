삼성카드 "음식점 업종서 20만원 이상 쓰면 발뮤다선풍기 드려요"

편의점·파파존스, 1+1, 캐시백, 할인 등 혜택

삼성카드 쇼핑, 50여개 상품 특가 제공

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 7월 여름을 맞아 다양한 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

삼성카드 홈페이지에서 이벤트에 응모하고 이용금액을 충족한 고객 대상으로 추첨을 통해 사은품을 제공한다. 오는 31일까지 이벤트 응모 후 삼성카드로 배달 애플리케이션(앱)을 제외한 음식점 업종에서 20만원 이상 이용하면, 추첨을 통해 총 120명에게 발뮤다 선풍기, 네스프레소 커피머신, BBQ 치킨 모바일 쿠폰 등 다양한 사은품을 제공한다.

삼성카드 앱에서는 오는 31일까지 빙고게임과 룰렛 이벤트가 진행된다. 빙고게임은 업종별 이용조건을 충족해 빙고를 완성하면, 추첨을 통해 최대 100만원의 캐시백을 제공한다. 룰렛 이벤트는 '매일 행운 룰렛'과 '스페셜 룰렛' 두 가지로 진행된다. '매일 행운 룰렛'은 매일 한 번씩 참여할 수 있으며, 1등 당첨 시 100만원 신세계 상품권을 제공하고, 이 밖에도 스타벅스 커피 모바일 쿠폰, 삼성카드 쇼핑 특가 쿠폰 등 다양한 사은품이 제공된다. '스페셜 룰렛'은 간편결제를 이용한 횟수에 따라 이벤트에 참여할 수 있으며 최대 1만 포인트를 받을 수 있다.

편의점을 이용하는 삼성카드 고객에게도 다양한 혜택이 제공된다. GS25에서는 7월 매주 토요일과 대한민국 올림픽 축구 경기가 있는 22, 25, 28일에 행사 맥주 8캔 구매 시 10% 캐시백을 제공하고, 오프라인 매장에서 행사 와인 구매 시 'GS25 나만의 냉장고' 앱을 통해 GS&포인트와 스탬프를 2회 적립하면 캠핑용 분리형 와인잔 세트(2개입)를 선착순으로 받을 수 있다.

CU에서는 오는 11일까지 육포, 오징어 등 행사 상품을 삼성카드로구매 시 2+1 혜택 및 추가 50% 할인을 받을 수 있다. 이마트24에서는 오는 31일까지 여름 행사 상품과 기내식 감성 도시락 행사 상품을 삼성카드로 구매 시 30% 할인을 제공하고, 세븐일레븐에서는 오는 31일까지 삼성카드로 행사 아이스크림 구매 시 20% 할인을 제공한다.

파파존스에서는 8월25일까지 매주 수요일마다 홈페이지 또는 매장에서 행사 상품을 삼성카드로 결제 시 1+1 혜택을 제공한다.

'삼성카드 쇼핑'에서는 오는 6일부터 13일까지 '삼삼플러스' 이벤트를 통해 바오바오 프리즘 토트백, 발렌시아가 명품 선글라스 등 50여 개의 상품을 특가로 한정 판매한다.

