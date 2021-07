[특징주]헬릭스미스, 글래스루이스 의결권 자문에 강세

[아시아경제 장효원 기자] 세계 양대 의결권 자문기관 글래스루이스(Glass Lewis)의 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 33,600 전일대비 450 등락률 +1.36% 거래량 228,188 전일가 33,150 2021.07.05 10:53 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일헬릭스미스 연구원 호소… “엔젠시스는 큰 자긍심, 허위사실 유포 자제 당부”헬릭스미스 “현 경영진에 대한 지지 호소” close 임시주총 의안에 대한 의결권 자문 보고서 발표에 주가가 강세다.

5일 오전 10시34분 기준 헬릭스미스는 전거래일 대비 1.81% 상승한 3만3750원에 거래되고 있다.

지난 3일 글래스루이스는 헬릭스미스 소액주주연합이 소집 청구한 임시주총 안건에 대해 반대할 것을 투자자들에게 권고하는 내용의 보고서를 발표했다.

글래스루이스 측은 "김선영 대표, 유승신 대표 등 현 이사진은 비록 엔젠시스(VM202)의 당뇨병성 신경병증(DPN) 임상3상 실패의 어려움을 겪었으나, 여러 임상들을 다시 준비한 성과가 있다”며 “유상증자의 원인이 된 재무관리 문제에 대해 선제적으로 대응했어야 하나 최근의 대응책은 긍정적이다”고 밝혔다.

또한 글래스루이스는 소액주주연합은 회사를 위한 현실적인 대안 제시가 없어 소액주주연합이 추천한 이사진 선임에 찬성할 수 없다고 덧붙였다.

헬릭스미스 소액주주연합은 14일 열리는 임시주총에서 정관 변경의 건을 포함해 현 경영진을 교체하는 신규 이사 6인 선임 건 등을 의안으로 올렸다.

글래스루이스가 전 세계 1000여곳 이상 기관 투자가를 고객으로 둔 세계 2위의 의결권 자문회사인 만큼 이번 보고서는 헬릭스미스 주주들에게 큰 영향을 줄 것으로 보인다.

