오는 9일까지,'경상남도 해외마케팅 사업지원시스템' 통해 신청

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 중소기업 통번역 지원 사업에 참가할 기업을 오는 9일까지 추가 모집한다.

통번역 지원 사업은 수출 기업이 필요한 각종 설명서 및 홍보용 상품 안내서, 전시회 상담 시 통역 서비스를 제공한다.

영어 등 30개국의 번역과 11개국의 통역을 업체당 연간 100만원 한도 내에서 지원한다.

금액은 언어별 표준 단가를 따른다.

참가 기업 추가 모집 기간은 오는 9일까지며, 도내에 본사 또는 공장을 둔 중소기업이면 신청할 수 있다.

최종 참가 기업은 지역 경제 기여도, 수출 기반 준비 정도 등을 종합적으로 반영해 선정한다.

참가를 희망하는 기업은 경상남도 해외마케팅 사업지원시스템 내 사업공고에서 자세한 내용을 확인하고 온라인으로 신청하면 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr