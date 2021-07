조선 팰리스, 첫 여름 패키지 ‘리주버네이션’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 조선호텔앤리조트가 운영하는 최상급 호텔 브랜드인 ‘조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔’이 오는 6일부터 8월 31일까지 ‘리주버네이션’ 패키지를 선보인다고 5일 밝혔다.

에너지 충전의 뜻을 가진 리주버네이션 패키지는 무더위에 지친 심신을 달래고 도심 속에서 다양한 힐링 프로그램을 체험하며 건강하고 시원한 여름휴가를 보낼 수 있도록 제안한다. 서울의 파노라마 시티뷰를 조망할 수 있는 스테이트 룸 또는 마스터스 룸에서의 1박을 기본으로 호텔 26층에 위치한 웰니스 클럽 내 프라이빗룸에서의 다채로운 웰니스 프로그램을 선택하며 체험할 수 있도록 했다.

편안한 음악에 따라 몸을 움직이며 심신을 안정시켜주는 1인 고객 대상의 바디 플로우을 비롯해 2인 고객 대상의 바이오 요가, 바이오 르 발레, 어린이 동반 고객을 위한 키즈 영어 르 발레, 바이오 키즈 요가 등 총 8가지 프로그램을 다양한 연령층에 따라 준비했다. 모든 웰니스 프로그램은 매일 40분동안 진행되며 원하는 수업 날짜의 하루 전 오후 8시까지 예약할 수 있다.

또한 해당 패키지 예약 시 호텔 지하 2층에 위치한 ‘더 샵스 앳 센터필드’의 12개 레스토랑에서 이용 가능한 3만원 F&B 크레딧(1만원권 3장)을 제공한다. 패키지 이용 가격은 스테이트 룸은 48만원, 마스터스 룸은 53만원(각 10% 세금 별도)부터다.

한편, 조선 팰리스는 모든 투숙 고객이 25층 그랜드 리셉션에서 여유로운 공감각적인 서비스를 누릴 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr