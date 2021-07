<부서 명칭변경 및 통합>

▶ 편집국 문화부, 골프팀 -> 편집국 문화레저부

<보임>

▶ 편집국 문화레저부장(직무대행) 김민진(중기벤처부장 겸임)

▶ 편집국 사회부 법조전문기자(부장) 최석진

<전보(이동)>

▶ 편집국 국제부 선임기자(부장) 이진수 (前 문화부 팀장)

▶ 편집국 문화레저부 골프전문기자(부국장) 김현준

▶ 편집국 문화레저부 차장 노우래

▶ 편집국 문화레저부 차장 이종길

▶ 편집국 문화레저부 기자 최동현

2021년 7월 1일부

