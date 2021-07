대구서 '메디엑스포 코리아' 폐막 … 코로나19 방역기 '이목 집중'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 의료산업 분야 비즈니스 전시회인 '2021 메디엑스포 코리아'와 K-방역산업전이 지난 2일부터 4일까지 사흘 동안 300여 개 업체가 참가한 가운데 성황리에 마무리됐다.

전시회에는 700여 개 부스에서 건강의료산업전을 비롯해 의료관광전, 한방엑스포, 치과기자재전 등 세부 전시회를 선보이며 수출 상담회, 병원 구매상담회을 열었다. 특히 대구의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 우수 방역사례를 알리기 위한 K-방역산업전까지 열려 참가자들의 큰 관심을 모았다.

행사 관계자는 "국내외에서 감염병 예방과 방역과 관련해 우수 사례로 거론된 코로나19 방역제품 등을 소개한 K-방역산업전에 대한 관심과 호응이 많았다"며 "코로나19와 관련된 방역제품이 해외바이어까지 관심을 보여 화상전화까지 이어지기도 했다"고 전했다.

코로나19 바이러스 멸균기를 선보인 김응초 ㈜자연공간 대표는 "국내 특허와 조달청에 등록된 코로나19 방역기를 선보인 이래 가장 많은 문의를 받았다"며 "해외 바이어들과 기업의 시연 요청까지 받을 만큼 전시회 톡을 톡톡히 봤다"고 자랑했다.

