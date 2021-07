CU, 한우·랍스터 등 프리미엄 보양식 판매…“언택트로 선물하세요”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 다가오는 복날을 맞아 언택트로 선물할 수 있는 프리미엄 보양식과 싱글족들을 위한 간편 보양식 총 30여 종을 선보인다고 5일 밝혔다.

이번에 준비한 복날 선물세트는 총 12종으로 1등급 한우구이세트, 민물장어, 항공직송 활랍스터, 노화도 활전복세트, 만인산 금산인삼 등이다. 해당 상품들은 CU의 멤버십 앱인 ‘포켓CU’를 통해 주문하거나 전국 CU 점포에 비치된 주문서를 작성하면 고객이 신청한 배송지로 무료 배송된다.

간편 보양식으로 초계곤약면과 불고기곤약면을 오는 13일 출시한다. 열량과 당지수는 낮고 포만감은 높은 곤약과 함께 초계, 불고기 토핑으로 식감을 살려 여름철 시원하게 즐길 수 있다. 또한 CU는 초중말 복날 D-2부터 당일까지 반마리삼계탕, 누룽지순살백숙, 보양죽 4종 등 복날 상품 1+1 행사를 진행한다.

BGF리테일 관계자는 “코로나19 상황 속 복날을 대비하는 소비자들의 니즈가 다양해지면서 관련 상품들을 확대하고 모바일 판매도 처음으로 시도한다”며 “앞으로도 시즌별 고객의 라이프스타일과 최신 트렌드를 반영해 상품을 기획하고 풍성한 혜택을 담은 이벤트를 펼칠 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr