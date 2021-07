신세계푸드, 고용노동부 주관 ‘노사문화 우수기업’ 선정

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드가 고용노동부에서 주관하는 2021년도 ‘노사문화 우수기업’으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

‘노사문화 우수기업’은 고용노동부가 협력적인 노사문화 확산과 기업의 경쟁력 강화를 위해 지난 1996년부터 시행하는 제도로, 노사 파트너십을 통한 상생의 노사문화를 모범적으로 실천한 사업장을 매년 선정해 왔다. 올해는 코로나19 상황 속에서도 노사의 상생협력 문화와 기업 간 상생협력에 대해서도 심사를 펼쳐 대기업 12개사, 중소기업 19개사, 공공기관 6개사를 포함해 총 37개사를 선정했다.

신세계푸드는 ‘임직원이 행복한 회사’, ‘협력회사와 함께 성장하는 회사’, ‘사회적 책임을 다하는 회사’ 등 3가지 핵심가치를 중점으로 노사문화 발전을 위해 힘써 왔다. 코로나19로 인해 부족한 임직원간 소통을 강화하기 위해 경영진과 사원들이 직접 참여하는 온라인 화상회의를 비롯해 유튜브를 활용한 사내방송 ‘소통의 장’ 등을 통해 경영현황에 대해 공감하는 자리를 마련했다. 모바일 설문조사를 통해 노사간 의견을 수렴할 수 있는 창구로 적극 활용해왔다.

또한 코로나19로 어려운 경영환경에서도 외부전문기관과 연계한 조직문화 혁신활동, 임직원 대상 인적자원 개발 프로그램 운영, 업계 최고 수준의 복리후생 및 복지제도, 안전한 근무환경 지원 및 직원 배려 제도 개발 등 노사관계를 모범적으로 갖춰가기 위해 실천했던 성과들을 높게 인정 받았다.

신세계푸드 관계자는 “이번 ‘노사문화 우수기업’ 선정은 코로나19로 인한 어려운 환경에서도 노사가 신뢰를 바탕으로 조직문화 구축의 필요성을 공감하고 이를 극복하기 위한 노력을 실천했기 때문에 가능했다”며 "앞으로도 임직원과 회사가 함께 성장한다는 목표를 바탕으로 신세계푸드만의 아름다운 선진 조직문화를 만들고 이를 통해 기업 경쟁력도 강화해 나갈 것이다”라고 말했다.

한편 신세계푸드의 ‘노사문화 우수기업’ 선정은 2006년에 이은 두 번째다. 또한 신세계푸드는 2012년 여성가족부가 주관하는 ‘가족친화기업’에 선정된 이후 현재까지도 인증을 유지하고 있으며, 2017년에는 가족친화 우수기업으로 선정돼 국무총리 표창을 받기도 했다.

