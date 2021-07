'포항 여름 무' 올해 계약재배 700t 수출길 … 내년엔 1000t으로 확대

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 전국 유일 수출용으로 각광받고 있는 '포항 여름 무'가 최대 수출시장인 미주를 포함해 홍콩, 태국, 싱가포르 등 세계인의 식탁에 오른다.

이강덕 포항시장은 지난 2일 여름 무 본격 출하에 바쁜 남구 동해면 도구리 무 생산농가를 찾아 일손을 도우면서 현장 농업인들과 소통하는 시간을 가졌다. 이날 방문에는 포항시의회 김철수 경제산업위원장, 김유태 경북통상㈜ 대표이사 등이 함께했다.

이번에 수출길에 오르는 '포항 여름 무'는 청림동·동해면 지역의 시금치 시설재배 단지에서 재배된 시금치 후작으로, 연작피해 예방 효과와 여름철 비수기 농가소득 증대에도 크게 기여하고 있다.

특히, 지난해 400t 목표로 야심차게 수출목표를 세웠으나, 관수조절, 품종선택, 선별 등의 문제로 당초 수출목표의 절반인 200t 달성에 그쳤다.

하지만 올해에는 품종교체, 기술지도 등을 통해 계약재배 물량 700t을 미국·캐나다뿐만아니라 홍콩·태국·싱가폴 등 동남아 지역으로 수출 확대를 추진하는 한편 1차분 63t을 오는 6일 수출하게 된다. 내년부터는 매년 1000t 이상 수출이 가능할 것이란 게 포항시의 설명이다.

이 시장은 "농산물 수출의 꽃이라 할 수 있는 신선농산물 수출 확대를 위해 행정력을 집중하고 있다"면서 "여름 무는 경쟁력이 높은 만큼 수출이 대폭 확대될 수 있도록 역량을 집중하고 더 나아가 국가지정 수출전문단지로 육성하겠다"고 약속했다.

