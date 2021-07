윤석열 "황당무계 망언" vs 이재명 "새 정치 기대했더니 색깔공세"

이재명 경기도지사 '미 점령군' 발언 두고 충돌

윤석열 전 검찰총장 "용납할 수 없는 역사왜곡"

이 지사 "처음부터 구태색깔공세" 응수

[아시아경제 임주형 기자] 여야 유력 대권주자들이 '역사 인식'을 주제로 첫 설전을 벌였다. 이재명 경기도지사의 이른바 '미 점령군' 발언을 두고 윤석열 전 검찰총장이 "용납할 수 없는 역사왜곡"이라며 비판하자, 이 지사가 즉각 "구태색깔공세"라면서 응수하고 나섰다.

앞서 지난 1일 이 지사는 고향인 경북 안동 '이육사문학관'을 방문한 자리에서 "대한민국이 다른 나라의 정부 수립 단계와 달라 친일 청산을 못 하고, 친일 세력들이 미 점령군과 합작해 다시 그 지배 체제를 그대로 유지했다"고 언급했다.

이에 대해 윤 전 총장은 4일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "'미군은 점령군, 소련군은 해방군'이라는 황당무계한 망언을 집권세력의 차기 유력후보 이재명 지사도 이어받았다"라며 "저를 포함한 국민들께서 큰 충격을 받고 있다"고 질타했다.

윤 전 총장은 "대한민국이 친일세력과 미 점령군의 합작품으로 탄생했다는 (이 지사의 주장은) 온 국민의 귀를 의심하게 한다"며 "국정을 장악하고, 역사를 왜곡하며 다음 정권까지 노리고 있는 당신들은 지금 무엇을 지향하고 누구를 대표하고 있는 것인가"라고 했다.

이어 "대한민국의 정통성을 부정하고 역사의 단편만을 부각해 맥락을 무시하는 세력은 국민들의 성취에 기생하는 것에 그치지 않는다"라며 "시장을 부정하는 주택정책과 소주성 정책 등 모두 잘못된 이념에 취해 나온 것들"이라고 주장했다.

그러면서 "이 지사 등의 언행은 우리 스스로의 미래를 갉아먹는 일"이라며 "저는 역사와 외교에 대한 냉철한 인식을 바탕으로 자유민주주의의 가치를 지키고 국제사회와 연대할 것"이라고 강조했다.

이같은 윤 전 총장의 글에 이 지사는 즉각 응수하고 나섰다. 이 지사는 이날 페이스북에 쓴 글에서 "새로운 정치를 기대했는데 처음부터 구태색깔공세라니 참 아쉽다"라고 질타했다.

이어 "해방 직후 미군과 한국전 후 미군을 동일시한 것은 명백한 오류"라며 "제가 소련군을 해방군이라 말했다는 것은 거짓이다"라고 지적했다.

그러면서 "저에 대한 첫 정치 발언이 역사적 사실에 근거한 제 발언을 왜곡조작한 구태색깔공세라는 점이 참으로 안타깝다"고 말했다.

이 지사는 "정부수립 후 부정불의, 친일매국 등 요소가 뒤늦게나마 많이 청산되었다"면서도 "그 일부가 여전히 우리 사회 곳곳에 독버섯처럼 남아 사회통합을 방해하고 자주독립국가의 면모를 훼손하는 것이 현실"이라고 주장했다.

그러면서 "윤 전 총장이 입당할 국민의힘 역시 크게 벗어나지 않는다"고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr