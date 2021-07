[아시아경제 부애리 기자] 기상청은 3일 오후 5시를 기해 서울 전역에 호우주의보를 발효한다고 밝혔다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상으로 예측될 때 발효된다.

우산으로 비를 다 막기 어려울 정도라 계곡이나 하천 등의 물이 불어날 수 있어 주의해야 한다.

