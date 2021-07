UNCTAD, 한국 '개도국→선진국' 변경

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 한국을 개발도상국에서 선진국으로 격상시켰다. UNCTAD 설립 이후 개도국에서 선진국으로 지위가 상승한 것은 한국이 최초다.

UNCTAD는 2일(현지시간) 스위스 제네바 본부에서 열린 제68차 무역개발이사회 마지막 날 회의에서 만장일치로 한국에 대한 그룹 변경 안건을 통과시켰다.

이태호 주제네바 한국 대표부 대사는 "UNCTAD에 대한 한국의 참여에 있어 역사적인 이정표"라며 환영 입장을 밝혔다.

UNCTAD는 창설 결의에 따라 공식적으로 아시아·아프리카 등 주로 개도국이 포함된 그룹 A와 선진국의 그룹 B, 중남미 국가가 포함된 그룹 C, 러시아 및 동구권의 그룹 D 등 4개 그룹으로 구성된다. 한국은 그룹 A에 포함됐으나, 이번에 그룹 B로 지위가 변경됐다.

이에 따라 미국과 영국, 독일, 프랑스, 일본 등 31개국이 속해 있던 그룹 B는 32개국으로 늘어나게 됐다.

UNCTAD는 개도국의 산업화와 국제 무역 참여 증진을 지원하기 위해 설립된 유엔 산하 정부 간 기구다. 무역 및 개발에 관한 정책 연구와 개도국 대상 기술 협력 등을 지원하고 있다. 한국은 1964년 3월 가입했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr