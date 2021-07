박인호 신임 공군총장 만난 文…"근본적인 병영문화 개선" 당부

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 2일 진급·보직신고를 한 박인호 신임 공군참모총장에게 근본적인 병영문화 개선을 당부했다.

문 대통령은 이날 청와대에서 박 신임 총장에게 진급·보직신고를 받고 환담을 가진 자리에서 "군 통수권자로서 마음이 무겁다"며 이같이 당부했다.

박 신임 총장은 공군 성추행 피해자 사망사건에 책임을 지고 사의를 표명한 이성용 전 공군참모총장의 후임이다. 문 대통령은 "병영문화를 개선하고 국민이 바라는 진정한 강군으로 거듭나 달라"며 "72주년을 맞은 공군이 (국민의) 신뢰를 받아왔는데, 최근 실망을 드렸다"고 말했다.

문 대통령은 "법과 제도, 무기는 중요하지만 그것을 운영하는 사람의 성찰이 바뀌어야 제도를 제대로 운영할 수 있다"며 "병영 문화가 개선된다면 국민의 신뢰를 (다시) 받을 수 있을 것"이라고 말했다. 또 박 신임 총장 취임을 계기로 지휘관과 병사간의 존중, 배려, 기본이 바로 선 군이 될 수 있도록 최선을 다해달라고 덧붙였다.

서욱 국방장관은 "인권 중심의 병영문화를 만들기 위해 군 경찰, 검찰, 군사법원 개혁이 필요하다"며 "병사 피복, 먹거리, 숙소 등의 환경 개선을 위해 노력하겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr