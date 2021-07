이재명 “윤석열 장모 사필귀정..공직자는 털어도 먼지 안나도록 준비해야”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기지사가 2일 윤석열 전 검찰총장 장모 최모(74)씨가 요양급여 부정수급 혐의로 실형을 선고받고 법정구속 된 데 대해 “사필귀정인 것 같다”고 말했다.

이 지사는 이날 오전 화상 프로그램 ‘줌’을 통해 진행된 비대면 기자간담회에서 “(윤 전 총장의 장모가) 같이 범죄적 사업을 했는데 책임이 없는 것으로 각서를 썼다고 책임을 면했다는 걸 과거에 봤다. ‘어, 이건 아닌데’ 하는 생각이 들었다. 배경에 엄청난 힘이 있나 보다고 생각했다”며 이같이 말했다.

다만 이 지사는 과거 윤 총장이 조국 전 법무부 장관 일가 수사를 주도한 데 대해서도 비판적 시각을 드러냈다. “기본적으로 검찰권을 불공정하게 행사한, 선택적 정의를 행사한 윤석열 검찰에 문제가 있다고 생각한다. 분명히 지나쳤다”는 주장이다. 다만 “공직자는 털어도 먼지가 안 나도록 준비해야 한다. 법원 결정으로 유죄가 확정되면 그 점에 대해선 조 전 장관 가족들도 책임을 져야할 것”이라고 말했다.

