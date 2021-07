이재명, 김부선 저격에 “얼마나 더 증명해야 하나” 일축

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 유력 대권 주자인 이재명 경기도지사는 2일 자신을 향해 비판의 메시지를 내고 있는 영화배우 김부선씨에 대해 "얼마나 더 증명해야 하나. 그분 얘기는 이 정도 하면 됐다"고 잘라 말했다.

전날(1일) 대선 출마 선언을 한 이 지사는 이날 오전 온라인 기자간담회를 통해 김씨에 대한 질의가 나오자 웃으며 이같이 밝혔다. 그는 "그 정도로 해달라. 판단은 국민이 해주시면 되겠다"고 짧게 답했다.

앞서 김씨는 전날 페이스북을 통해 이 지사의 출마 선언 기사를 인용하며 "재명아, 나는? 내 딸은?"이라고 직격한 바 있다.

김씨는 지난 2007년 이 지사와 만나 15개월 동안 교제했다고 주장했다. 당시 이 지사가 결혼 사실을 숨기고 불륜 관계를 이어갔다는 주장이지만 이 지사는 이를 전면 부인하고 있다.

이 지사는 전날 형수 욕설 논란에 대해선 "인정하고 제가 부족한 부분은 채우고 잘못한 것은 사과드리면 충분히 설명할 수 있다고 생각한다"고 말했다.

