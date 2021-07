해남군 ‘K＋해남형 방역’ 코로나 위기 극복 선도

코로나 위기관리 대상 수상…단체장 지도력 분야

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)이 ‘2021 코로나 위기관리 대상 공모’에서 단체장의 지도력 분야 대상을 받았다.

2일 군에 따르면 2021 코로나 위기관리 대상 공모대회는 한국지방자치학회, 한반도평화경제연구원, 세계한인무역협회, 재외한인 언론인협회가 공동주관하고 있으며, 분야별 국내외 전문가 100여 명이 심사과정을 거쳐 수상자를 선정했다.

중앙정부와 지방자치단체는 물론 교육청, 민간기업 등 국내외 기관·단체들로부터 신청받아 진행된 이번 공모는 공공기관 코로나19 위기관리에 대한 면밀한 평가가 이뤄졌다는 데 의미가 있다.

해남군은 단체장의 지도력 분야에서 지방자치단체 부문 대상에 선정되는 성과를 거뒀다. 적극적이고, 선제적 K+해남형 코로나 방역 대책은 코로나 위기 속에서 청정 일번지 해남의 위상을 지키고 지역경제 활성화를 견인해 냈다.

특히 철저한 방역으로 코로나19 발생을 최소화하는 한편 전군민 재난기본소득 지급을 비롯해 마스크 배부, 소상공인 긴급경영안정 자금 지원 등 발 빠른 민생안정 대책을 동시에 추진하며 방역과 경제방역 두 마리 토끼를 잡는 성과를 거뒀다.

백신 접종률 또한 전체 군민의 50%를 넘기며 빠른 속도로 추진되고 있다.

이런 성과는 자치단체장의 추진력이 적극적으로 발휘되면서 방역과 민생경제지원을 통한 코로나 위기 극복과 함께 민선 7기 군정 발전전략이 흔들림 없이 추진된 데 따른 것으로 평가받았다.

해남군은 코로나19 위기 속에서도 역대 최대 국도비 확보, 내부 청렴도 1등급, 매니페스토 공약 평가 3년 연속 SA 달성 등 어려운 시기 더욱 빛을 발하는 단체장의 지도력이 좋은 평가를 받았다.

명현관 군수는 “코로나19 이후 많은 어려움 속에서도 군정을 신뢰하며 꿋꿋이 일상을 지켜가고 있는 군민 여러분께 감사드린다”며 “코로나19 종식까지 흔들림 없는 군정 수행으로 군민과 함께 어려움을 이겨내겠다”고 밝혔다.

