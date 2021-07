샤워 중 발견한 수상한 차 키…친구 父가 설치한 몰카였다

[아시아경제 김초영 기자] 십년지기 친구의 집에서 샤워를 하던 중 친구의 아버지가 설치한 몰래카메라를 발견했다는 사연이 알려져 누리꾼들에게 충격을 주고 있다.

지난달 30일 한 온라인 커뮤니티에는 '친구 아빠한테 몰카 당했어요'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 20대 대학생이라고 소개한 작성자 A씨는 "친구와는 중학교 때부터 친구였고, 친구의 아빠와도 셋이서 자주 놀았다"며 "그분도 저를 수양딸이라고 부르며 정말 딸처럼 예뻐했고, 저도 어버이날과 생신 등을 챙겨드리는 사이였다"고 운을 뗐다.

그는 "사건은 6월 중순에 일어났다. 나는 친구 집에 머무르고 있었고 저녁에 날씨가 더워 샤워를 했다"면서 "그런데 (화장실에) 웬 차 키가 있었다. 처음엔 몰래카메라인지 몰랐으나 샤워하고 다시 살펴보니 뭔가 이상했다"고 했다.

A씨는 "차 키가 분명 우리 부모님의 차량과 동일하게 생긴 키였는데 로고도 없고 버튼도 3개밖에 없었다"면서 "한번 버튼을 눌러봤더니 장난감처럼 딸깍하고 눌렸다"고 설명했다.

이어 "그래서 구글에 '차 키 몰카'라고 검색했더니 바로 나왔다. 초소형 몰래카메라였다"면서 "상품 상세페이지에 나와 있는 대로 분리해보니 SD카드와 충전 포트가 있었다. 누가 내 머리를 망치로 때리는 기분이었다"고 전했다.

그는 "SD카드에서 몰카에 찍히기 며칠 전 카메라 구도를 미리 확인하는 듯한 영상도 발견했다"면서 "혼자 살고 외롭고 해서 잠깐 미쳐서 그랬다는데 할 말은 많지만 하지 않겠다"고 덧붙였다.

A씨는 "현재 경찰에 신고했고, 자백도 받아낸 상태"라며 "계속 친구 핑계 대면서 한 번만 봐달라는데, 어떻게 딸 있는 아버지가 그딴 짓을 할 수 있는지 아직도 소름 끼쳐서 미쳐버릴 거 같다"고 분노했다.

그러면서 "집안 사정이 좋지 못한 저에게 매달 용돈 30만원을 주겠다며 저를 회유하려 들기도 했다"며 "요즘 정말 정교하게 나온 몰카가 많다. 여러분도 조심하시고 의심 가면 바로 신고하길 바란다"고 글을 마무리했다.

한편 초소형 카메라를 이용한 불법 촬영이 잇따르자 지난달 18일 청와대 국민청원 게시판에는 '초소형 카메라 판매 금지해 주십시오'라는 청원이 올라오기도 했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr