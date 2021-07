박수현 靑 수석 "최재형, 감사원 독립성 훼손 최초 사례"

CBS라디오 김종대의 뉴스업 인터뷰…윤석열 선언문에 "목말랐던 국민에 대한 예의 아니다"

[아시아경제 류정민 기자] 박수현 청와대 국민소통수석은 1일 CBS 라디오 '김종대의 뉴스업'과 인터뷰에서 최재형 전 감사원장의 사퇴와 관련해 "스스로 보장된 임기를 그만두고 정치를 하겠다는 취지로 임기를 그만둔 첫 선례"라고 지적했다.

박 수석은 "(감사원) 중립성과 독립성을 훼손할 수 있는 우려가 있기 때문에, 최초의 사례이기 때문에 대통령께서 우려를 하신 것"이라고 설명했다.

박 수석은 "재임 중에 있었던 최재형 전 감사원장의 행보가 과연 중립과 독립을 보장할 만한 것이었는가, 국민을 위한 것이었는가를 의심할 수밖에 없다"고 지적했다.

박 수석은 윤석열 전 검찰총장의 정치참여 선언문과 관련해서는 "자신이 몸담았던 정부에 대한 비판, 그것도 본인의 한정된 시각으로 본 편향된 비판만 가지고 오랫동안 기다려온 국민한테 말씀을 드렸다고 하는 것은 첫 출마 선언으로서는 예의가 아니다"라고 지적했다.

박 수석은 청와대 인사 문제에 대해서는 몸을 낮추면서도 김외숙 인사수석 책임론에 대해서는 선을 그었다.

박 수석은 "이것이 꼭 인사수석만의 책임이 아니라 저희 모두 공동의 책임이라고 무겁게 받아들이고 있다"면서 "지금 질책하시는 대로 굉장히 가슴 아프게 깊게 고민하고 있다는 말씀도 함께 드리겠다"고 전했다.

박 수석은 "잘못하면 바로 대통령의 국정지지율에 영향을 미치고 정치적 책임을 당장 국민이 물으시는 거 아니겠습니까? 저희가 소홀히하거나 안일하게 그렇게 볼 까닭이 없다. 무겁게 그만큼 받아들인다"고 덧붙였다.

한편 박 수석은 이날 사의를 표명한 이광철 민정비서관과 관련해 "재판을 받겠지만 민정수석실이라고 하는 곳이 결과적으로는 관련 있는 수석실이기 때문에 본인의 업무가 직접 관련이 없다 하더라도 포괄적으로 영향이 있을까 염려해서 사의를 표명한 것"이라고 설명했다.

