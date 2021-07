경만선 서울시의원 “오세훈 시장 헌법과 방송법 입각한 바른 언론관으로 TBS 대해야"

오세훈 시장 편향된 언론관 질타...방송법 상 방송 편성권한 월권행위 중지 요청

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 경만선 의원(더불어민주당, 강서3)은 1일 열린 서울시의회 제301회 정례회 시정 질문에서 오세훈 시장에게 바른 언론관과 미디어재단 TBS의 독립성 및 자주성을 더욱 확보하는 정책을 시행해줄 것을 요청했다.

이날 질문에 앞서 경만선 의원은 오 시장에게 먼저 서울시 발전을 위해 여야를 떠나 협치해 나갈 것을 강조하면서 “후보자 시절의 TBS를 향한 독설은 어느 정도 감안할 수 있는 부분”이라고 밝혔다.

그러나 “시장이 된 이후 언론에 대해 편향된 표현을 한 것에 대해서 어떻게 생각하느냐?”는 경 의원의 질문에 오세훈 시장은 “일종의 무언의 메시지다. 모든 업무 처리는 상식에 입각해 처리해야 한다. TBS를 정치적으로 공정하게 보고 있지 않다”며 여전히 편향된 언론관을 드러내기도 했다.

경 의원은 이에 “방송법 제4조 제2항은 법률 외 어느 누구도 어떤 규제나 간섭도 할 수 없다고 명시돼 있다”며 “무언의 메시지이든 행동이든 규제와 간섭의 형태면 방송법 위반인 걸 본인 스스로도 아시니 발언을 조심하셔야 할 것”이라고 경고했다.

또 “TBS는 오세훈 시장이 재임하던 시절 2008년12월 서울시의 ‘책임운영기관’으로 지정, 독립적으로 운영하게 하였으며 재단화가 되면서 이제야 ‘독립성’이 완성단계에 이른 것”이라며 “미디어재단TBS에 대한 독립성 보장은 시장님의 바른 언론관과 출연금 확대”라고 주장했다.

오세훈 시장의 TBS 출연을 독려하는 발언도 있었다. 경 의원은 오 시장에게 “TBS는 방송통신위원회가 심사한 결과 우리나라 라디오 채널 162개 중 2위”라며 “30년이라는 짧은 기간에 괄목할 만한 성장을 했다”고 칭찬했다.

이어, 현재까지 오세훈 시장이 TBS 업무보고를 받지 않은 점을 지적, “서울시민이 많이 듣는 TBS방송에 출연, 시정에 대해서 설명해 주는 것이 정상적인 상식이지 않는가”고 반문했다.

이에 오 시장은 “이는 상식적”이라며 동의했다가 “자정작용이 선행돼야 할 것”이라고 말을 뒤집기도 했다.

이에 경만선 의원은 “TBS 청취자는 서울시민”라며 “TBS가 오 시장님을 인터뷰한다고 객관성 유지가 어렵다는 것은 납득하기 어려운 설명”이라며 특히 조만간 있을 취임 100일을 맞아 TBS에 출연해 서울시민들에게 본인의 시정방향과 현황을 상세히 설명할 것을 촉구했다. 그러면서 “오세훈 시장이 우리나라 헌법과 방송법에 입각한 바른 언론관으로 TBS를 대해주길 바란다”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr