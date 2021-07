양승동 KBS 사장 "수신료 조정안, 경영 투명성 확대할 것"

[아시아경제 이동우 기자] 양승동 KBS 사장은 1일 "수신료 조정안에 담긴 경영 투명성과 시청자 참여 확대, 공정한 뉴스, 국민의 생명과 안전을 지키는 재난방송 모두 제대로 이뤄내겠다"고 밝혔다.

양 사장은 이날 여의도 KBS 별관에서 기자회견을 열고 "코로나19를 비롯해 다양한 재난재해를 겪으며 공영방송의 공적 정보 전달 기능이 어느 때보다 중요해졌다"며 "글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 등 거대 상업미디어의 확장 속에서 방송의 공정성과 다양성 등 공적 가치가 위협받는 상황도 방치돼서는 안 된다고 생각했다"며 이같이 말했다.

앞서 KBS 이사회는 전날 KBS TV 수신료를 현행 월 2500원에서 3800원으로 1300원 인상하는 안을 의결했다. 이 조정안은 방송통신위원회에서 검토한 후 국회에서 확정하게 된다.

양 사장은 공정성과 방만경영에 대한 비판에 대해 "KBS는 정치권력에 휘둘린 적도 있었고 자본의 힘을 의식해 제 길을 가지 못했던 적도 있었다"며 "수신료 조정안에 뉴스에 대한 시청자 관여 확대, 팩트체크 강화, 뉴스의 출처 공개 제도, 기자 저널리즘 교육 강화 등 방안을 담았다"고 강조했다.

또 KBS 2TV 광고 폐지 없이 수신료 인상을 추진하는 것과 관련해서는 "광고를 전면 폐지하면 1500억의 손실이 다시 나오고 그럼 수신료 1500원을 추가로 인상할 요인이 발생한다"며 "또 광고를 전혀 하지 않을 경우 시장에서 KBS 콘텐츠들이 사라지는 타격이 있다"고 주장했다.

일각에서 수신료 인상 추진이 연임을 위한 수단이 아니냐는 의혹에는 그는 "내 임기 끝날 때쯤에서 아실 것이라고 생각한다"고 답했다.

한편 KBS는 수신료 조정에 성공할 경우 EBS의 수신료 배분율을 기존 3%에서 5%로 올릴 계획이다.

