[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장이 7월1일 종로구민회관 창신아트홀에서 열린 ‘민선7기 3주년 기념식’에 참석했다.

이날 행사는 민선7기 3주년을 맞아 민선 5기를 시작으로 지난 11년간 구정 성과를 살펴보고 종로가 추구해 온 가치를 구민 및 직원들과 공유하는 의미 있는 시간으로 꾸려졌다.

특히 구민들에게 문화가 있는 삶을 제공할 장소로 재탄생한 창신아트홀을 소개하는 기념식과 연계해 추진함으로써 의미를 더했다는 후문이다.

김영종 구청장은 기념사를 통해 “2010년부터 오늘에 이르기까지 구정 운영에 한결같은 믿음과 아낌없는 지지를 보내주신 데 고개 숙여 깊은 감사 인사를 전한다. 주민들이 종로에 사는 것에 자부심과 긍지를 가질 수 있도록 더욱 부지런히 일하겠다”고 전했다.

