프랑스가 외국인 관광객에게 다시 코로나19 검사 비용을 받기로 했다.

1일(현지시간) 더로컬프랑스에 따르면 7월7일부터 프랑스를 찾은 외국인 관광객과 방문객들은 코로나19 검사 시 비용을 지불해야 한다. 유전자증폭(PCR) 검사는 49유로(약 6만5000원), 항원 검사는 29유로(약 3만8000원)다.

앞서 프랑스는 6월9일부터 외국인 관광객에게 국경을 개방하며 관광 활성화 차원에서 코로나19 검사 비용을 청구하지 않기로 했었다.

가브리엘 아탈 정부 대변인은 전날 경제지 레제코와 인터뷰에서 "해외여행을 하는 프랑스인들은 대부분 국가에서 코로나19 검사를 위해 돈을 지불해야 한다. 이는 상호주의 차원"이라고 설명했다.

