"새로운 미래, 과거 연장 아니다" 신동빈 롯데 회장, 과감한 혁신 주문

1일 하반기 사장단 회의(VCM)서

고객에 새 라이프스타일 제안, 현장서 해답 찾을 것 강조

"핵심인재 확보에 사업성패 좌우, 실패 두려워 않는 조직문화 만들어야"

보여주기식 ESG 경영 지양…정확한 이해와 실행 당부

[아시아경제 김유리 기자] 신동빈 롯데그룹 회장이 과거의 성공경험을 과감히 버리고, 목표 달성을 위해 능동적이고 진취적인 자세를 가질 것을 당부했다.

신 회장은 1일 진행된 하반기 VCM(Value Creation Meeting)에서 "새로운 미래는 과거의 연장 선상에 있지 않다"며 미래 관점의 투자와 과감한 혁신을 주문했다.

신 회장은 "실적은 개선되는 추세지만 저와 CEO 여러분이 변화와 혁신을 위해 더 솔선수범 해야 한다고 생각한다"고 말했다.그는 그룹 사업 포트폴리오 고도화를 강조하며 "신사업 발굴과 핵심사업의 경쟁력 강화를 위해 노력하고, 양적으로 의미 있는 사업보다는 고부가 가치 사업을 우선적으로 고려하라"고 당부했다.

신 회장은 CEO 역할의 중요성에 대해 강조하면서 ▲미래 관점에서 적극적으로 투자할 것 ▲핵심 인재를 확보하고 공정한 인사시스템을 구축할 것 ▲변화하는 환경에 경쟁력을 가질 수 있도록 조직 문화를 혁신할 것 등을 주문했다.

신 회장은 "CEO 여러분은 회사의 현재뿐 아니라 미래도 책임지고 있다"며 "장기 경쟁력 확보를 위한 시설, 연구개발(R&D), 브랜드, IT 등에 대한 투자가 소홀하지는 않았는지 돌아볼 필요가 있다"고 말했다.

현장 경영을 통한 고객가치 창출도 강조했다. 그는 직접 고객 목소리를 듣고 제품과 서비스를 이용해보며 개선 활동을 하고 있는지, 현장 직원들과 얼마나 소통하고 있는지 등을 질문하며 "의미 있는 제품과 서비스를 개발해 고객에게 제공함으로써 새로운 라이프스타일을 제안해야 한다"고 말했다. 이어 "그 해답은 늘 고객의 관점에서, 고객이 있는 현장에서 찾을 수 있음을 명심해 달라"고 당부했다.

이어 "핵심인재 확보와 육성은 CEO의 가장 중요한 임무"라며 핵심 인재가 오고 싶어하는 회사를 만들어줄 것도 주문했다. 신 회장은 "과거의 성공 방식이 아무런 도움이 되지 않는 현 상황에서, 창의적으로 생각하고 업무를 추진할 수 있는 핵심 인재 확보에 우리 사업의 성패가 달려있다"고 말했다. 그는 "실패보다 더 나쁜 것은 실패를 숨기는 것, 그보다 더 나쁜 것은 아무것도 하지 않아 실패조차 없는 것"이라며 "적극적으로 도전하는 사람들에 대해서는, 혹시 실패를 하더라도 높은 평가를 받을 수 있도록 인사 시스템을 바꿔 나가겠다"고 했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영 추진 역시 '보여주기식'은 지양하고 모든 의사 결정에 ESG 요소가 적용될 수 있도록 CEO부터 모든 임직원까지 인식을 바꿔야한다고 강조했다. 각 사별로 방향성을 수립하고 적극적으로 실행할 것도 당부했다.

신 회장은 "ESG 경영은 재무적 건전성의 기초 위에 구축돼야 함에도 실적에 소홀하는 등 ESG 경영의 기본적인 개념에 대해 오해를 하거나, 그 진정성에 대해 의심을 갖게 하는 식의 활동이 있어서는 안된다"고 강조했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr