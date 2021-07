대한항공, ESG 채권 3500억원으로 확대…친환경 항공기 도입

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,250 전일대비 250 등락률 -0.79% 거래량 1,641,174 전일가 31,500 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 무협, 대한항공과 中企 화물 전용칸 마련 업무협약대한항공, 백두체계능력보강 2차사업 참여…軍 정찰능력 강화대한항공·산은, 아시아나항공 최종 통합계획안 확정 close 은 국내 항공사 최초로 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 규모가 3500억원으로 늘어났다.

은 이달 7일 700억원, 1360억원, 1440억원 규모로 3개의 무보증사채(회사채)를 발행한다고 1일 공시했다. 총 3500억원의 회사채 만기는 각각 1년 6개월, 2년, 3년이다.

은 당초 총 2000억원 규모로 회사채를 발행할 예정이었지만 수요가 몰리며 발행금액을 늘렸다. 기관투자자를 상대로 진행한 수요 예측(사전 청약)에서 약 5800억원이 넘는 매수 주문이 있었던 것으로 알려졌다.

이 발행하는 회사채는 친환경 사업과 사회적 가치 창출 목적으로 발행 자금을 사용해야 하는 ESG 채권이다.

은 ESG 채권을 발행해 차세대 친환경 항공기 도입 자금으로 활용할 계획이다.다른 동급 항공기보다 좌석당 연료 효율이 25% 높은 보잉 787-10을 추가 도입한다.

의 신용등급은 BBB+로 A등급 이하로 비우량 기업 회사채로 분류되지만 올해 3월 3조3000억원의 유상증자를 통해 부채 비율을 낮추면서 잇따라 회사채 발행에 성공했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr