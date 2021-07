6월 완성차 업계, 내수 24%↓ 수출 29%↑…코로나 기저효과

[아시아경제 이동우 기자] 국내 완성차 5개사가 지난달 반도체 품귀 현상 등의 여파로 내수 판매가 지난해 같은 기간 대비 20% 이상 감소했다. 반면 코로나19에 따른 기저효과 및 글로벌 자동차 시장의 수요 회복으로 해외 판매는 30% 가까이 늘었다.

1일 완성차 5개사의 6월 판매 실적을 취합한 결과 5개사의 국내외 판매는 68만3023대로 작년 같은 기간보다 13.3% 증가했다.

5개사의 내수 판매실적은 총 13만4761대로 전년 동기 대비 23.6% 감소한 반면 해외 판매(반조립제품 포함)는 54만8262대를 기록해 28.6% 증가했다. 르노삼성차와 쌍용차의 수출 성장세가 두드러졌고, 5개사 중 한국GM만 유일하게 마이너스를 나타냈다.

현대차는 국내 6만8407대, 해외 28만6002대 등 작년 같은 기간보다 14.4% 증가한 35만4409대를 판매했다. 국내 판매는 18.3% 줄어든 반면 해외 판매는 26.5% 증가한 수치다.

국내 시장에서는 그랜저가 9483대 팔리며 3개월 연속 국내 판매 1위를 지켰다. 2위는 포터(9208대)가 차지했다. 첫 전용 전기차 아이오닉 5는 3667대 판매했다. 전달에는 1919대 판매에 그친 바 있다. 수소전기차 넥쏘는 751대가 팔려 국내 누적 판매 1만5000대를 넘어섰다.

아이오닉 5와 넥쏘 등을 포함한 현대차의 친환경차는 총 1만1052대가 팔리며 작년 동월 대비 52.5% 증가했다. 상반기 누적 판매로는 35.5% 늘어난 5만1085대로 집계됐다.

기아는 국내 4만9280대, 해외 20만4312대 등 총 25만3592대를 판매했다. 작년 같은 기간보다 20.2% 증가한 수준이다. 국내 판매는 반도체 부족 등의 여파로 17.9% 감소한 반면 해외는 35.4% 증가했다.

국내 시장에서는 카니발이 6689대가 팔리며 10개월 연속 기아 월간 판매량 1위를 기록했고 봉고Ⅲ가 5929대 팔리는 등 버스와 트럭을 합쳐 총 6203대가 판매돼 5.5% 증가했다.

기아의 친환경차 판매는 총 8048대로 작년 동기 대비 7.5% 증가했다. 상반기 누적 판매로는 44.0% 늘어난 4만3350대를 기록했다.

한국GM은 완성차 기준으로 총 2만6876대를 판매해 3.4% 증가했다. 내수 판매는 5740대로 38.6% 감소했으나 수출은 2만1136대로 27.1% 증가했다. 다만 반조립제품을 포함하면 수출은 4만6612대로 3.2% 감소했고 전체적으로도 8.9% 감소한 것으로 집계됐다.

수출 핵심인 트레일블레이저가 동일한 차량 플랫폼을 공유하는 뷰익 앙코르 GX와 함께 한 달간 1만5145대(완성차 기준)가 수출돼 267.3% 증가했다.

르노삼성자동차는 국내외에서 0.7% 감소한 1만4166대를 판매했다. 국내 판매는 5610대로 59.0% 감소한 반면 수출은 8556대로 약 14배(1345.3%) 급증했다. 르노삼성차 서바이벌 플랜 성공의 핵심 모델인 XM3가 7679대 선적했다. XM3는 지난달부터 유럽 28개국에서 판매되는 등 본격적으로 유럽 시장 공략에 나섰다.

쌍용차는 작년 같은 기간보다 16.5% 감소한 8504대를 판매했다. 국내 판매가 5724대로 41.3% 감소했한 반면 수출은 2780대(539.1%)로 더 뉴 렉스턴 스포츠와 칸의 판매 상승세에 힘입어 큰 폭으로 늘었다.

